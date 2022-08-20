Скандал с российским дипломатом из Вены: у Зеленского потребовали депортировать Ульянова

Глава парламента Руслан Стефанчук уже обратился к президенту Австрии Алессандеру Ван дер Беллену и канцлеру Карлу Негаммеру.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук потребовал, что власти Австрии депортировали постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова за призыв истреблять украинцев. Об этом он сообщил на официальном Telegram-канале парламента.

По словам Руслана Стефанчука, Михаил Ульянов показал настоящее лицо российской дипломатии, опубликовав, а позднее удалив скандальный пост в социальной сети Twitter. Глава Верховной Рады обратился к президенту Австрии Алессандеру Ван дер Беллену и канцлеру Карлу Негаммеру с требованием признать дипломата персоной нон-грата и выдворить из страны.

"За подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон решетки в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет что хочет, там его аудитория", — подчеркнул Стефанчук.

Ситуацию также прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он обратил внимание, что многие в Европе до сих пор оправдывают россиян и призывают сотрудничать с ними для запуска "Северного потока-2".

"Пора понять: Ru — это фашистская вертикаль миллионов людей", — написал Михаил Подоляк в Twitter.

Ранее Михаил Ульянов написал в Twitter "Никакой пощады украинскому населению!", комментируя новый пакет военной помощи от США. Многие пользователи расценили его слова как призыв к уничтожению жителей Украины. Позже постпред России удалил публикации и попытался оправдаться, заявив, будто оппоненты неправильно его поняли.

В июле эксперты рассказали, как троллинг российских дипломатов в Twitter помогает собирать деньги для ВСУ. В соцсети появилось сообщество NAFO, которое при помощи мемов ведет информационную борьбу с пропагандой. Одним из мемов стал ответ Михаила Ульянова по поводу обстрела мирного населения Донбасса — его даже начали печатать на футболках.