Скандал із російським дипломатом у Відні: у Зеленського вимагали депортувати Ульянова

Глава парламенту Руслан Стефанчук вже звернувся до президента Австрії Алессандера Ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зажадав, щоб влада Австрії депортувала постійного представника Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова за заклик винищувати українців. Про це він повідомив на офіційному Telegram-каналі парламенту.

За словами Руслана Стефанчука, Михайло Ульянов показав справжнє обличчя російської дипломатії, опублікувавши, а пізніше видаливши скандальний пост в соціальній мережі Twitter. Голова Верховної Ради звернувся до президента Австрії Александера Ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати дипломата персоною нон-грата і вигнати з країни.

"За подібні фашистські заклики не шановний пан Ульянов має бути визнаний персоною нон-ґрата в Австрії та депортований до своєї Росії. Там нехай пише що хоче, там його аудиторія", — підкреслив Стефанчук.

Ситуацію також прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він звернув увагу, що багато хто в Європі досі виправдовує росіян і закликає співпрацювати з ними для запуску "Північного потоку-2".

"Пора зрозуміти: Ru — це фашистська вертикаль мільйонів людей", — написав Михайло Подоляк у Twitter.

Раніше Михайло Ульянов написав у Twitter "Ніякої пощади українському населенню!" коментуючи новий пакет військової допомоги від США. Багато користувачів розцінили його слова як заклик до знищення українців. Пізніше постпред Росії видалив публікації та спробував виправдатися, заявивши, ніби опоненти неправильно його зрозуміли.

У липні експерти розповіли, як тролінг російських дипломатів у Twitter допомагає збирати гроші для ЗСУ. У соцмережі з'явилося співтовариство NAFO, яке за допомогою мемів веде інформаційну боротьбу із пропагандою. Одним з мемів стала відповідь Михайла Ульянова щодо обстрілу мирного населення Донбасу — його навіть почали друкувати на футболках.