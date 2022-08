"Ніякої пощади!": представник РФ у Відні закликав до геноциду українського народу

Михайло Ульянов спробував виправдатися, переклавши відповідальність на США та президента Володимира Зеленського.

Постійний представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні (Австрія) Михайло Ульянов закликав не шкодувати населення України. Денис Казанський звернув увагу на публікацію дипломата на своїй сторінці у Twitter.

Михайло Ульянов у соціальній мережі прокоментував пост президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США та написав: "Ніякої пощади українському населенню!" англійською мовою ("No mercy to the Ukrainian population!"). Пізніше представник РФ видалив свій запис у Twitter, проте Денис Казанський розмістив посилання на сторінку, яка збереглася у вебархіві.

"Російський дипломат Михайло Ульянов пригрозив вбити українців", — так журналіст розцінив слова Михайла Ульянова.

Публікація викликала хвилю обурення та критики на адресу дипломата. Пізніше Михайло Ульянов спробував виправдатись уTwitter і заявив, ніби мав на увазі зовсім інше, і його неправильно зрозуміли. Як написав постпред, його слова стосувалися США, які постачали зброю, а також президента Володимира Зеленського, який відмовлявся від мирних переговорів.

"Жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", — наголошується в публікації.

Михайло Ульянов обурився, що опоненти неправильно інтерпретували його слова. Росіянин закликав не намагатися дискредитувати його та звинувачувати у закликах до насильства, а також згадав, що багато його родичів є українцями.

Раніше Чорногорія оголосила посла РФ Владислава Масленникова персоною нон-грата. Дипломату не пояснили причини такого рішення, але зобов'язали залишити країну протягом тижня.

Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Він включає різне озброєння загальною вартістю $775 млн, зокрема ракети, гаубиці, безпілотники і снаряди.