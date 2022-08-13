Чорногорія оголосила російського посла Масленикова персоною нон грата: що відомо

У дипломата залишилося шість днів, щоб залишити територію країни. Причину такого рішення чорногорська влада називати не стала.

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило російського посла Владислава Масленикова персоною нон-грата. Подробиці 12 серпня повідомив офіційний портал чорногорського уряду.

МЗС Чорногорії ухвалило таке рішення відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє оголосити дипломата персоною нон-грата без пояснення причини. Відомство вимагало, щоб Владислав Масленников залишив країну протягом семи днів, якщо ж посол залишиться, то не матиме жодних повноважень. Дипломатичний термін "персона нон-грата" означає, що людина є небажаною особою у державі.

Як передає російське агентство "ТАРС", Владислав Масленников прокоментував дії Чорногорії в ефірі телеканалу "Росія-24" і зазначив: чорногорська влада не пояснила причин свого рішення. Він заявив, що висилка негативно позначиться на розвитку відносин між державами і пообіцяв заходи у відповідь з боку Росії. Як додав дипломат, народ Чорногорії переважно підтримує позицію РФ і не виявляє русофобії.

Владислав Масленников обіймає посаду надзвичайного та повноважного посла Росії у Чорногорії з липня 2019 року. До цього він вісім років працював заступником директора департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ.

Радіє Литва оголосила персоною нон-грата патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва). Причиною стала підтримка священнослужителем вторгнення російських військ до України.

Тим часом посольство Росії в Ризі відмовляється змінювати адресну табличку після перейменування вулиці Антоніяс на вулицю Незалежності України. Ще у березні міська дума розпорядилася протягом двох місяців встановити нові покажчики, які виготовили за рахунок місцевого бюджету та передали дипломатичному представництву РФ.