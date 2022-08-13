Черногория объявила российского посла Масленникова персоной нон грата: что известно

У дипломата осталось шесть дней, чтобы покинуть территорию страны. Причину такого решения черногорские власти называть не стали.

Министерство иностранных дел Черногории объявило российского посла Владислава Масленикова персоной нон-грата. Подробности 12 августа сообщил официальный портал черногорского правительства.

МИД Черногории принял такое решение в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет объявить дипломата персоной нон-грата без объяснения причины. Ведомство потребовало, чтобы Владислав Масленников покинул страну в течение семи дней, если же посол останется, то не будет иметь никаких полномочий. Дипломатический термин "персона нон-грата" означает, что человек является нежелательным лицом в государстве.

Как передает российское агентство "ТАСС", Владислав Масленников прокомментировал действия Черногории в эфире телеканала "Россия-24" и отметил: черногорские власти не объяснили причины своего решения. Он заявил, что высылка негативно скажется на развитии отношений между государствами и пообещал ответные меры со стороны России. Как добавил дипломат, народ Черногории в основном поддерживает позицию РФ и не проявляет русофобии.

Владислав Масленников занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории с июля 2019 года. До этого он восемь лет работал заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Радее Литва объявила персоной нон-грата патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева). Причиной стала поддержка священнослужителем вторжения российских войск в Украину.

Тем временем, посольство России в Риге отказывается менять адресную табличку после переименования улицы Антонияс в улицу Независимости Украины. Еще в марте городская дума распорядилась в течение двух месяцев установить новые указатели, которые изготовили за счет местного бюджета и передали дипломатическому представительству РФ.