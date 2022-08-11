Вулиця Незалежності України. Посольство Росії в Ризі відмовляється міняти адресну табличку

Ризька дума не може оштрафувати російську дипмісію, оскільки це суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

З моменту перейменування ділянки вулиці Антоніяс у Ризі, де знаходиться посольство Російської Федерації, на "вулицю Незалежності України" минуло п'ять місяців, проте на приміщенні посольства, як і раніше, висить табличка зі старою адресою, повідомляє Delfi.

Рішення Ризької думи від 10 березня передбачало, що протягом двох місяців на ділянці вулиці мають розмістити нові вказівники. На зміну адрес розміщених там об'єктів дума відвела місяць. За рахунок міського бюджету для російського посольства виготовили таблички з новою назвою, їх передали до консульського відділу МЗС, щоб міністерство попросило росіян їх встановити. Проте співробітники посольства проігнорували прохання.

У латвійському МЗС запевнили журналістів, що росіяни поінформовані про перейменування вулиці та зміну офіційної адреси посольства, а також вони отримали вказівку змінити адресні таблички. Однак штрафувати їх неможливо, оскільки на дипломатичні представництва поширюється імунітет, передбачений Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року.

"Питання вирішується, дотримуючись положень Віденської конвенції", — наголосили в МЗС.

Видання нагадує, що рішення про перейменування вулиці, де знаходиться російське посольство, ухвалили і в литовській столиці Вільнюсі. Вулиця почала носити ім'я "Героїв України".

Нагадаємо, навесні литовські активісти пофарбували у колір крові озеро навпроти посольства Росії у престижному районі Вільнюса Жверінас.

Також повідомлялося, що у фінських містах, розташованих неподалік російського кордону, вирішили регулярно вмикати гімн України. Також там підняли українські прапори та встановили плакати, які розповідають про російське вторгнення. Ці заходи спрямовані на підтримку українців, а також вплив на росіян, які приїжджають до Фінляндії за покупками.