"Никакой пощады!": представитель РФ в Вене призвал к геноциду украинского народа

Михаил Ульянов попытался оправдаться, переложив ответственность на США и президента Владимира Зеленского.

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов призвал не щадить население Украины. Денис Казанский обратил внимание на публикацию дипломата на своей странице в Twitter.

Михаил Ульянов в социальной сети прокомментировал пост президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США и написал: "Никакой пощады украинскому населению!" на английском языке ("No mercy to the Ukrainian population!"). Позже представитель РФ удалил свою запись в Twitter, однако Денис Казанский разместил ссылку на страницу, которая сохранилась в веб-архиве.

"Российский дипломат Михаил Ульянов пригрозил убить украинцев", — так журналист расценил слова Михаила Ульянова.

Публикация вызвалала волну возмущения и критики в адрес дипломата. Позже Михаил Ульянов попытался оправдаться в Twitter и заявил, будто имел в виду совсем другое, и его неправильно поняли. Как написал постпред, его слова касались США, поставляющих оружие, а также президента Владимира Зеленского, отказывающегося от мирных переговоров.

"Никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", — отмечается в публикации.

Михаил Ульянов возмутился, что оппоненты неправильно интерпретировали его слова. Россиянин призвал не пытаться дискредитировать его и обвинять в призывах к насилию, а также упомянул, что многие его родственники являются украинцами.

Ранее Черногория объявила посла РФ Владислава Масленникова персоной нон-грата. Дипломату не объяснили причину такого решения, но обязали покинуть страну в течение недели.

Накануне США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя различное вооружение общей стоимостью $775 млн, в том числе ракеты, гаубицы, беспилотники и снаряды.