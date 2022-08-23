Игорь Жовква: "Переговоры со страной-агрессором ни в каком формате невозможны"

Президента Владимира Зеленского, по словам заместителя главы ОП, невозможно ни к чему склонить.

Переговоры со страной-агрессором ни в каком формате невозможны, пока Россия присутствует на оккупированных территориях и убивает украинцев. Об этом в интервью Фокусу сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Президента Украины невозможно ни к чему склонить и невозможно на него надавить. Это знают все мировые лидеры, которые с ним интенсивно общаются. Но всегда возникает у экспертных, в журналистских кругах такая особенность — как только приезжает какая-то делегация, или происходит какой-то многосторонний формат, сразу возникает конспирологическая теория, что на Украину идет давление. Вспомните последний раз, когда это было. Приезжали четыре лидера Европейского Союза. Тогда спекулировали, что президент Франции, канцлер Германии, премьер Италии давили на Президента Украины. Но никакого давления и склонения к Украине переговоров и в помине не было, о чем публично лидеры тогда и отметили. Так и во Львове не было никакого давления".

По словам Жовквы, президент неоднократно заявлял, что на сегодняшний день никакие переговоры ни в каком формате со страной-агрессором невозможны.

"Пока она продолжает свою агрессию, ежедневно и каждую ночь обстреливает украинские города, уничтожая мирных жителей, украинских военнопленных на оккупированной территории, обстреливает объекты критической инфраструктуры — Запорожскую АЭС, совершает другие варварские акты", — говорит он.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что переговоры с РФ возможны после ряда тактических поражений с ее стороны.

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