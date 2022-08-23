Ігор Жовква: "Переговори з країною-агресором ні в якому форматі неможливі"

Президента Володимира Зеленського, за словами заступника голови ОП, неможливо ні до чого схилити.

Переговори з країною-агресором ні в якому форматі неможливі поки Росія присутня на окупованих територіях та вбиває українців. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

"Президента України неможливо ні до чого схилити і неможливо на нього натиснути. Це знають усі світові лідери, які з ним інтенсивно спілкуються. Але завжди виникає в експертних, в журналістських колах така особливість – як тільки приїжджає якась делегація, або відбувається якийсь багатосторонній формат, одразу виникає конспірологічна теорія, що на Україну йде тиск. Згадайте останній раз, коли це було. Приїжджали чотири лідери Європейського Союзу. Тоді спекулювали, що президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єр Італії тиснули на Президента України. Але ніякого тиску і схиляння до переговорів і близько не було, про що публічно лідери тоді і відзначили. Так і у Львові не було жодного тиску".

За словами Жовкви, президент неодноразово заявляв, на сьогоднішній день ніякі переговори ні в якому форматі з країною-агресором неможливі.

"Допоки вона продовжує свою агресію, щодня і щоночі обстрілює українські міста, знищуючи мирних мешканців, українських військовополонених на окупованій території, обстрілює об’єкти критичної інфраструктури – Запорізьку АЕС, робить інші варварські акти", – говорить він.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявлял, що переговори з РФ можливі після низки тактичних поразок з її боку.

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