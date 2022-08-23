Игорь Жовква: "Если Путин хочет переговоров — может заявить об этом сам"

На сегодняшний день, по словам замглавы ОП, Украина ведет переговоры только на поле боя.

Если президент РФ Путин хочет вести переговоры с Украиной — ему не нужно искать источники, посредников, контактеров или миссионеров и т.д.

"В Украине все очень просто. Если президент Украины что-либо хочет, он об этом публично заявляет, если это открытый формат, или говорит во время контактов с тем или иным лидером. И ему не нужны посредники, медиаторы и кто-то еще", — сказал в интервью Фокусу заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он убежден, что Россия никогда не была готова к серьезным переговорам.

"Они хотели сделать переговоры на условиях российской стороны с самого начала открытой агрессии против Украины. Не вышло. Украина никогда не будет вести переговоры ради переговоров или вести переговоры на условиях агрессора. Украина сегодня ведет переговоры на поле боя. И как только мы освободим свои территории, как только прекратится убийство украинцев, думать будем", – добавляет он.

Напомним, накануне президент Реджеп Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".