Ігор Жовква: "Якщо Путін хоче переговорів – може заявити про це сам"

На сьогодні, за словами заступника голови ОП, Україна веде переговори лише на полі бою.

Якщо президент РФ Путін хоче вести переговори з Україною — йому не потрібно шукати джерел, посередників, контактерів чи місіонерів тощо.

"В Україні все дуже просто. Якщо президент України щось хоче, він про це публічно заявляє, якщо це відкритий формат, або каже під час контактів із тим чи іншим лідером. І йому не потрібні посередники, медіатори та хтось ще", — сказав в інтерв'ю Фокусу заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

Він переконаний, що Росія ніколи не була готовою до серйозних переговорів.

"Вони хотіли зробити переговори на умовах російської сторони від початку відкритої агресії проти України. Не вийшло. Україна ніколи не буде вести переговори заради переговорів або вести переговори на умовах агресора. Україна сьогодні веде переговори на полі бою. І щойно ми звільнимо свої території, щойно припиниться вбивство українців, думатимемо", — додає він.

Нагадаємо, напередодні президент Реджеп Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".