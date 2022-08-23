Игорь Жовква: "Мы спокойны по поводу переговоров Эрдогана с Путиным"

Украина, по словам замглавы ОП, не нуждается в дополнительных каналах посредничества.

В Офисе президента Украины считают, что президент Турции был и будет "на стороне Украины".

"Да, президент Эрдоган встречался с президентом Путиным недавно в Сочи. Имеет ли президент Эрдоган право на двусторонние отношения с РФ? Да, имеет. Они и до этого имели эти отношения. Поэтому предательства здесь точно нет, — сказал в интервью Фокусу заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. — У Турции есть с Россией торгово-экономические отношения, цифры на достаточно высоком уровне. Это традиционная турецкая политика. Поднимает ли Эрдоган вопрос Украины во время разговоров с Путиным? Да, поднимает. Об этом он напрямую сообщает и президенту Украины. Президент Турции четко заявил, что Турция находится на стороне Украины. Поэтому мы спокойны по поводу этих переговоров".

При этом Жовква, отвечая на вопрос об Эрдогане как о возможном посреднике, говорит, что Украина не нуждается в дополнительных каналах посредничества.

"Мы ведем войну, мы точно выигрываем. К сожалению, вопрос, когда это произойдет, открыт. Никто сейчас не может ответить на этот вопрос. И, к сожалению, другой, более важный вопрос — какой ценой? Путин может прекратить войну, выведя свои войска с украинских территорий, прекратив обстреливать территорию Украины. Для этого не нужны никакие посредники или контактеры, — говорит он.

5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".