Ігор Жовква: "Ми спокійні щодо переговорів Ердогана з Путіним"

Україна, за словами заступника голови ОП, не потребує додаткових каналів посередництва.

В Офісі президента України вважають, що президент Туреччини був і буде "на боці України".

"Так, президент Ердоган зустрічався з президентом Путіним нещодавно в Сочі. Чи має президент Ердоган право на двосторонні відносини з РФ? Так, має. Вони й до цього мали ці відносини. Тому зради тут точно немає, — сказав в інтерв'ю Фокусу заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква: "Туреччина має з Росією торговельно-економічні відносини, цифри на досить високому рівні. Це традиційна турецька політика. Чи порушує Ердоган питання України під час розмов із Путіним? Так, порушує. Про це він безпосередньо повідомляє і президенту України. Президент Туреччини чітко заявив, що Туреччина знаходиться на боці України. Тому ми спокійні щодо цих переговорів".

При цьому Жовква, відповідаючи на запитання про Ердогана як про можливого посередника, каже, що Україна не потребує додаткових каналів посередництва.

"Ми ведемо війну, ми точно виграємо. На жаль, питання, коли це станеться, відкрите. Ніхто зараз не може відповісти на це питання. І, на жаль, інше, важливіше питання — якою ціною? Путін може припинити війну, вивівши свої війська з українських територій, припинивши обстрілювати територію України, для цього не потрібні жодні посередники чи контактери", — каже він.

5 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у Сочі з російським лідером Володимиром Путіним.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".