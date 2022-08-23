Обещание провести "референдум" в оккупации — это подбадривание "псевдовласти", — ОП

Проведение фейкового волеизъявления не изменит статус временно неподконтрольных Киеву территорий.

Теоретический "референдум" может представляться Россией как очередная победа и очередной шаг к присоединению территорий.

"Я не уверен, что они (россияне — ред.) проведут так называемый референдум в сентябре, поскольку уже называлось много дат, — говорит в интервью Фокусу заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква. — Мне кажется, что это большее средство давления, с одной стороны. А с другой, подбадривание той "псевдовласти", которую поставили ​​на оккупированных территориях. Это бывшие украинцы. Возможно, они до сих пор остаются гражданами Украины, даже паспорта где-то спрятали, но вступили в коллаборацию с агрессором. Это также подбадривание граждан РФ, которые смотрят телевизор и должны услышать о хотя бы каких-то победах".

Он говорит, что теоретический "референдум" может преподноситься как очередная победа, очередной шаг к присоединению каких-либо территорий.

"Поэтому, мне кажется, это больше пропаганда. Речь идет не только о юге. Россия может провести "псевдореферендум" для телевизионной картинки на любой территории. Никто же не проконтролирует, сколько людей примет участие, сколько из них действительно будет голосовать, каким образом. Для картинки достаточно небольшого количества людей, а затем о "результатах" объявить на пропагандистских каналах", — добавляет он и напоминает, что "результат" в любом случае не будет считаться легитимным.

"Мне кажется, даже в РФ не все поверят в такой результат. Поэтому не думаю, что "референдум", если даже состоится, приведет хоть к каким-то минимальным реальным результатам относительно статусов временно оккупированных территорий Украины", — говорит Жовква.

Напомним, россияне пообещали провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".