Обіцянка провести "референдум" в окупації — це підбадьорювання "псевдовлади", — ОП

Проведення фейкового волевиявлення не змінить статусу тимчасово непідконтрольних Києву територій.

Теоретичний "референдум" може подаватися Росією як чергова перемога і черговий крок до приєднання територій.

"Я не впевнений, що вони (росіяни — ред.) проведуть так званий "референдум" у вересні, оскільки вже називалося багато дат, — каже в інтерв'ю Фокусу заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. — Мені здається, що це більший засіб тиску, з одного боку. А з іншого, підбадьорювання тієї "псевдовлади", яка поставлена на окупованих територіях. Це колишні українці. Можливо, вони й досі залишаються громадянами України, навіть паспорти десь сховали, але вступили в колаборацію з агресором. Це також підбадьорювання громадян РФ, які дивляться телевізор і повинні почути про хоча б якісь перемоги".

Він каже, що теоретичний "референдум" може подаватися як чергова перемога, черговий крок до приєднання будь-яких територій.

"Тому, мені здається, це більше пропаганда. Йдеться не лише про південь. Росія може провести "псевдореферендум" для телевізійної картинки на будь-якій території. Ніхто ж не проконтролює, скільки людей візьме участь, скільки з них справді голосуватиме, як. Для картинки достатньо невеликої кількості людей, а потім про "результати" оголосити на пропагандистських каналах", — додає він і нагадує, що "результат" у жодному разі не вважатиметься легітимним.

"Мені здається, навіть в РФ не всі повірять у такий результат. Тому не думаю, що "референдум", якщо навіть відбудеться, приведе хоч до якихось мінімальних реальних результатів щодо статусів тимчасово окупованих територій України", — каже Жовква.

Нагадаємо, росіяни пообіцяли провести "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви Фокусу "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".