"Никакая сила не сможет вас победить": Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости

Великобритания продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь, сколько бы времени не продолжалась война, заверил премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал обращение, посвященное Дню Независимости Украины. Глава британского правительства поздравил украинцев, выразив уверенность, что Киев обязательно победит в противостоянии с Москвой. Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте Джонсона в Twitter в среду, 24 августа.

"Я рад поздравить вас с 31-й годовщиной провозглашения независимости Украины… Увы, сегодня независимость Украины вновь находится под угрозой, и ее народ сражается сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи и сохранить свое право решать свою судьбу в своей стране. Я ни на минуту не сомневался, что Украина выиграет эту борьбу, потому что никакая сила на земле не может победить патриотизм 44 миллионов украинцев", — сказал британский премьер.

По словам Джонсона, Великобритания всегда будет на стороне Украины, сколько бы не продолжалось противостояние с РФ, и готова и дальше оказывать военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Глава британского правительства отметил, что Соединенное Королевство передало Украине больше вооружения, чем любая другая страна Европы.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент наступит, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Украине!" — резюмировал Джонсон.

Напомним, Джонсона в своем обращении, приуроченном ко Дню Независимости, упомянул президент Украины Владимир Зеленский. Глава украинского государства отметил, что его британский коллега ближе украинцам, чем российские военные, хоть те и разговаривают на русском языке, который понимают в Украине.

Также свое поздравление записал и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.