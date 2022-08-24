"Жодна сила не зможе вас перемогти": Джонсон привітав українців із Днем Незалежності

Велика Британія продовжить надавати Україні всю необхідну допомогу, хоч би скільки часу тривала війна, запевнив прем'єр.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав звернення, присвячене Дню Незалежності України. Глава британського уряду привітав українців, висловивши впевненість, що Київ обов'язково переможе у протистоянні з Москвою. Відповідне відео було опубліковано в акаунті Джонсона у Twitter у середу, 24 серпня.

"Я радий привітати вас із 31-ю річницею проголошення незалежності України… На жаль, сьогодні незалежність України знову перебуває під загрозою, і її народ бореться сталлю і мужністю, щоб захистити свої будинки та свої сім'ї і зберегти своє право вирішувати свою долю у своїй країні. Я ні на хвилину не сумнівався, що Україна виграє цю боротьбу, бо жодна сила на землі не може перемогти патріотизм 44 мільйонів українців", — сказав британський прем'єр.

За словами Джонсона, Велика Британія завжди буде на боці України, скільки б не тривало протистояння з РФ, і готова й надалі надавати військову, економічну та гуманітарну підтримку. Глава британського уряду зазначив, що Сполучене Королівство передало Україні більше озброєння, аніж будь-яка інша країна Європи.

"Колись Україна пройде через це випробування і доб'ється перемоги. І коли цей момент настане, ми у Великій Британії будемо ще пишатися тим, що дружимо з Україною. Слава Україні!" — резюмував Джонсон.

Нагадаємо, Джонсона у своєму зверненні, присвяченому Дню Незалежності, згадав президент України Володимир Зеленський. Глава української держави зазначив, що його британський колега ближчий до українців, ніж російські військові, хоч ті й розмовляють російською мовою, яку розуміють в Україні.

Також своє привітання записав і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.