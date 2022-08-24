Запад, по словам президента, должен остановить агрессию РФ, поскольку "российские убийцы могут прийти в другие страны мира".

Россия намеренно старается спровоцировать энергетическую бедность в мире, лишая граждан доступа к энергоресурсам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности ООН, которое проходил 24 августа.

По его словам, РФ намеренно пытается спровоцировать энергетическую бедность десятков миллионов человек, лишая их доступа к основным товарам.

В ходе заседания Совбеза ООН Зеленский подчеркнул, что Кремль специально поднимает цены на энергоресурсы.

"Это постоянно делается членом Совета безопасности, который до сих пор пользуется своей привелегией — правом вето", — продолжил украинский президент.

[ + – ] РФ пытается спровоцировать энергетическую бедность десятков миллионов человек, — Зеленский

Выступая на заседании Совбеза ООН Зеленский также предупредил, что если страны Запада сейчас не остановят военную агрессию РФ в Украине — "российские убийцы могут прийти в другие страны мира". По словам главы государства, Кремль может остановить только путем победы украинской армии над ВС РФ.

Стоит отметить, что Россия пыталась заблокировать участие президента Украины Владимира Зеленского в ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН. Постпред РФ Василий Небензя заявлял, что выступление украинского лидера в виртуальном режиме является "незаконным", поскольку это якобы нарушает правила институции. Однако, страны-члены Совбеза ООН не поддержали российскую резолюцию.

[ + – ] Владимир Зеленский на заседании ООН призвал остановить агрессию ВС РФ

Напомним, по итогам "Крымской платформы 2022", которая проходила 23 августа в Киеве, 60 иностранных делегаций пообещали оказать помощь Украине. Все спикеры саммита выразили мнение, что Россия должна вывести свои войска с захваченных украинских территорий, а Западу необходимо и дальше предоставлять Киеву военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Также сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского с декабря 2019 года готовилась к полномасштабной войне. Власти, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, специально умалчивали об угрозе, чтобы не спровоцировать дестабилизацию ситуации внутри Украины.