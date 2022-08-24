Захід, за словами президента, має зупинити агресію РФ, оскільки "російські вбивці можуть прийти в інші країни світу".

Росія навмисне намагається спровокувати енергетичну бідність у світі, позбавляючи громадян доступу до енергоресурсів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбулося 24 серпня.

За його словами, РФ навмисно намагається спровокувати енергетичну бідність десятків мільйонів людей, позбавляючи їхнього доступу до основних товарів.

Під час засідання Ради безпеки ООН Зеленський наголосив, що Кремль спеціально піднімає ціни на енергоресурси.

"Це постійно робиться членом Ради безпеки, який досі має свій привілей — право вето", — продовжив український президент.

[ + – ] РФ намагається спровокувати енергетичну бідність десятків мільйонів людей, — Зеленський

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Зеленський також попередив, що якщо країни Заходу зараз не зупинять військову агресію РФ в Україні, "російські вбивці можуть прийти в інші країни світу". За словами глави держави, Кремль може зупинити лише шляхом перемоги української армії над ЗС РФ.

Слід зазначити, що Росія намагалася заблокувати участь президента України Володимира Зеленського в ході сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН. Постпред РФ Василь Небензя заявляв, що виступ українського лідера у віртуальному режимі є "незаконним", оскільки нібито це порушує правила інституції. Проте країни-члени Ради безпеки ООН не підтримали російську резолюцію.

[ + – ] Володимир Зеленський на засіданні ООН закликав зупинити агресію ЗС РФ

Нагадаємо, за підсумками "Кримської платформи 2022", яка відбулася 23 серпня в Києві, 60 іноземних делегацій пообіцяли надати допомогу Україні. Усі спікери саміту висловили думку, що Росія має вивести свої війська із захоплених українських територій, а Заходу необхідно й надалі надавати Києву військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

Також повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського з грудня 2019 року готувалася до повномасштабної війни. Влада, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, спеціально замовчувала про загрозу, щоб не спровокувати дестабілізацію ситуації всередині України.