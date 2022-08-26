Нардепа ОПЗЖ Бойко заметили в Чехии: что он там забыл (фото)

По словам советника депутата, Бойко взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа, а в курортном городе проходит лечение.

Народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ отдыхает в Чехии. Там его заметили 25 августа, сообщают журналисты "Схем".

Они обратились к советнику нардепа, чтобы узнать, что Бойко делает в Карловых Варах и есть ли он в пределах депутатских полномочий. Он ответил журналистам, что депутат якобы взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа, а в курортном городе находится на лечении.

Также "Схемы" спросили у самого Бойка, что он и его соратники из запрещенной ОПЗЖ сейчас делают для противодействия российской агрессии, а также чувствует ли нардеп личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, что в конечном итоге привело к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины. Бойко прочитал обращение журналистов в WhatsApp, однако ответа не дал.

[ + – ] Бойко на отдыхе в Чехии

[ + – ] Вероятно, бойка в Чехии не сам Фото: https://t.me/cxemu

Напомним, что Восьмой апелляционный админсуда 20 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", в Минюсте Украины считают ее пророссийской.

Примерно через месяц ОПЗЖ подала апелляцию на решение суда.