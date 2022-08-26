Нардепа ОПЗЖ Бойка помітили у Чехії: що він там забув (фото)

За словами радника депутата, Бойко взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня, а в курортному місті проходить лікування.

Народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ відпочиває у Чехії. Там його помітили 25 серпня, повідомляють журналісти "Схем".

Вони звернулися до радника нардепа, щоб дізнатися, що Бойко робить у Карлових Варах і чи він у межах депутатських повноважень. Він відповів журналістам, що депутат нібито взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня, а в курортному місті перебуває на лікуванні.

Також "Схеми" запитали у самого Бойка, що він та його соратники із забороненої ОПЗЖ зараз роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває нардеп особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні, що врешті-решт призвело до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Бойко прочитав звернення журналістів у WhatsApp, проте відповіді не дав.

[ + – ] Бойко на відпочинку у Чехії

[ + – ] Ймовірно, Бойка в Чехії не сам Фото: https://t.me/cxemu

Нагадаємо, що Восьмий апеляційний адмінсуд 20 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа — за життя", у Мін'юсті України вважають її проросійською.

Приблизно через місяць ОПЗЖ подала апеляцію на рішення суду.