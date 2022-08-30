У Зеленского объяснили должность Арестовича в Офисе президента

Всего в распоряжении ОП и его руководителя есть 39 различных советников.

Алексей Арестович является внештатным советником Офиса президента Украины. Об этом проинформировал ОП в ответ на журналистский запрос, который был направлен изданием "Бабель".

В Офисе президента подчеркнули, что руководитель ведомства Андрей Ермак имеет 27 советников. Только шесть человек, как говорится в ответе на журналистский запрос, работают в штате:

Александр Козенко;

Лилия Пашинная;

Андрей Гота;

Виктория Романова;

Вадим Голомазов;

Татьяна Гайдученко.

Внештатными советниками главы ОП Андрея Ермака являются:

Сергей Куницын;

Елена Говорова;

Дарья Заровна (по данным Офиса президента, она также выполняет функции спикера Андрея Ермака);

Дмитрий Дячук;

Вадим Потаев;

Сергей Неклева;

Руслан Магомедов;

Михаил Подоляк;

Николай Беззубенко;

Михаил Пасечник;

Адомас Аудицкас;

Тимофей Милованов;

Александр Роднянский;

Сергей Матиенко;

Сергей Дембовский;

Елена Лысак;

Юлия Синькевич;

Сергей Лещенко;

Сергей Конохов;

Владислав Белоцкий;

Юрий Богуцкий.

Алексей Арестович, в свою очередь, является советником Офиса президента, хотя в начале своей работы был советником именно Андрея Ермака. По данным ОП, аналогичную должность занимают еще 11 человек:

Александр Закорецкий;

Михаил Черненок;

Алексей Арестович;

Андрей Петрив;

Сергей Симак;

Виктория Страхова;

Игорь Веремий;

Довыдач Виткаускас;

Владислав Власюк;

Маркиян Ключковский;

Артем Шило;

Виктория Шторм.

[ + – ] Алексей Арестович является внештатным советником Офиса президента

Напомним, несколькими днями ранее Офис президента в ответе на журналистский запрос издания "Тиждень" сообщал, что Алексея Арестовича нет в официальных списках советников главы ОП Андрея Ермака. Всего у руководителя и самого ведомства работают 46 человек.

Также сообщалось, что Алексей Арестович заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Советник ОП утверждал, что может участвовать в кампании при условии, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет бороться за второй срок.