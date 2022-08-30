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Политика

У Зеленского объяснили должность Арестовича в Офисе президента

Алексей Арестович советник Офис президента Ермак должность
Фото: Офис президента | В Офисе президента уточнили должность Алексея Арестович

Всего в распоряжении ОП и его руководителя есть 39 различных советников.

Алексей Арестович является внештатным советником Офиса президента Украины. Об этом проинформировал ОП в ответ на журналистский запрос, который был направлен изданием "Бабель".

В Офисе президента подчеркнули, что руководитель ведомства Андрей Ермак имеет 27 советников. Только шесть человек, как говорится в ответе на журналистский запрос, работают в штате:

  • Александр Козенко;
  • Лилия Пашинная;
  • Андрей Гота;
  • Виктория Романова;
  • Вадим Голомазов;
  • Татьяна Гайдученко.

Внештатными советниками главы ОП Андрея Ермака являются:

  • Сергей Куницын;
  • Елена Говорова;
  • Дарья Заровна (по данным Офиса президента, она также выполняет функции спикера Андрея Ермака);
  • Дмитрий Дячук;
  • Вадим Потаев;
  • Сергей Неклева;
  • Руслан Магомедов;
  • Михаил Подоляк;
  • Николай Беззубенко;
  • Михаил Пасечник;
  • Адомас Аудицкас;
  • Тимофей Милованов;
  • Александр Роднянский;
  • Сергей Матиенко;
  • Сергей Дембовский;
  • Елена Лысак;
  • Юлия Синькевич;
  • Сергей Лещенко;
  • Сергей Конохов;
  • Владислав Белоцкий;
  • Юрий Богуцкий.

Алексей Арестович, в свою очередь, является советником Офиса президента, хотя в начале своей работы был советником именно Андрея Ермака. По данным ОП, аналогичную должность занимают еще 11 человек:

  • Александр Закорецкий;
  • Михаил Черненок;
  • Алексей Арестович;
  • Андрей Петрив;
  • Сергей Симак;
  • Виктория Страхова;
  • Игорь Веремий;
  • Довыдач Виткаускас;
  • Владислав Власюк;
  • Маркиян Ключковский;
  • Артем Шило;
  • Виктория Шторм.
Алексей Арестович является внештатным советником Офиса президента

Напомним, несколькими днями ранее Офис президента в ответе на журналистский запрос издания "Тиждень" сообщал, что Алексея Арестовича нет в официальных списках советников главы ОП Андрея Ермака. Всего у руководителя и самого ведомства работают 46 человек.

Также сообщалось, что Алексей Арестович заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Советник ОП утверждал, что может участвовать в кампании при условии, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет бороться за второй срок.