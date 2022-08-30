У Зеленского объяснили должность Арестовича в Офисе президента
Всего в распоряжении ОП и его руководителя есть 39 различных советников.
Алексей Арестович является внештатным советником Офиса президента Украины. Об этом проинформировал ОП в ответ на журналистский запрос, который был направлен изданием "Бабель".
В Офисе президента подчеркнули, что руководитель ведомства Андрей Ермак имеет 27 советников. Только шесть человек, как говорится в ответе на журналистский запрос, работают в штате:
- Александр Козенко;
- Лилия Пашинная;
- Андрей Гота;
- Виктория Романова;
- Вадим Голомазов;
- Татьяна Гайдученко.
Внештатными советниками главы ОП Андрея Ермака являются:
- Сергей Куницын;
- Елена Говорова;
- Дарья Заровна (по данным Офиса президента, она также выполняет функции спикера Андрея Ермака);
- Дмитрий Дячук;
- Вадим Потаев;
- Сергей Неклева;
- Руслан Магомедов;
- Михаил Подоляк;
- Николай Беззубенко;
- Михаил Пасечник;
- Адомас Аудицкас;
- Тимофей Милованов;
- Александр Роднянский;
- Сергей Матиенко;
- Сергей Дембовский;
- Елена Лысак;
- Юлия Синькевич;
- Сергей Лещенко;
- Сергей Конохов;
- Владислав Белоцкий;
- Юрий Богуцкий.
Алексей Арестович, в свою очередь, является советником Офиса президента, хотя в начале своей работы был советником именно Андрея Ермака. По данным ОП, аналогичную должность занимают еще 11 человек:
- Александр Закорецкий;
- Михаил Черненок;
- Алексей Арестович;
- Андрей Петрив;
- Сергей Симак;
- Виктория Страхова;
- Игорь Веремий;
- Довыдач Виткаускас;
- Владислав Власюк;
- Маркиян Ключковский;
- Артем Шило;
- Виктория Шторм.
Напомним, несколькими днями ранее Офис президента в ответе на журналистский запрос издания "Тиждень" сообщал, что Алексея Арестовича нет в официальных списках советников главы ОП Андрея Ермака. Всего у руководителя и самого ведомства работают 46 человек.
Также сообщалось, что Алексей Арестович заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. Советник ОП утверждал, что может участвовать в кампании при условии, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет бороться за второй срок.