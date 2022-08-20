Арестовича нет в официальном списке советников главы Офиса президента, — СМИ

В ответе ОП на запрос журналистов сказано, что всего у президента и руководства его администрации 46 штатных и внештатных советников.

В предоставленном 18 августа Офисом президента списке штатных и внештатных советников президента и руководителей его офиса нет имени Алексея Арестовича, сообщает "Тиждень". Всего в этот список входит 46 человек.

Однако еще весной Арестовича называли "советником руководителя Офиса президента" на официальной странице ОП в Telegram. Также в ОП рекомендовали следить за его соцсетями, где публикуется достоверная информация.

26 июля в эфире программы "Фейгин live" Арестович рассказал, что в интернете появилась информация о его увольнении, которая не соответствует действительности.

"Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь, — сказал тогда Алексей Арестович. — Они думают, что это будет пробел в информационной политике. Я тогда заговорю без цензуры, представьте, что тогда будет?.. Я сейчас "цензурю" себя".

В СМИ Арестовича продолжают называть советником главы ОП, однако ни он сам, ни Офис президента, ни разу не пытались поправить журналистов.

Отметим, что несколько дней назад Алексей Арестович записал видео с советником руководителя Офиса президента Михаилом Подоляком. Тем самым они опровергли слухи о вражде между ними и упрекнули журналистов "в политическом хайпе на их именах".

Ранее Арестович заявил о готовности пойти в президенты Украины, если Владимир Зеленский не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

В недавнем рейтинге лидеров мнений, составленном Киевским международным институтом социологии по результатам опроса украинцев, Арестович занял второе место после Зеленского.