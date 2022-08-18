Обошел Залужного и Резникова: Арестович попал в ТОП лидеров мнений по версии украинцев, — КМИС

Советник главы ОП уступил первую строчку рейтинга Зеленскому. Выяснилось, что Арестовичу доверяют больше украинцев, чем главнокомандующему ВСУ и министру обороны.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович занял второе место в рейтинге лидеров мнений по результатам опроса украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии. Об этом говорится в отчете об исследовании.

Респондентов попросили назвать пять публичных лиц, которые, по их мнению, предоставляют преимущественно или всегда достоверную информацию, заслуживающую доверия.

56% опрошенных смогли назвать по крайней мере одну конкретную фамилию. Больше всего респондентов назвали президента Украины Владимира Зеленского, далее следуют советник главы ОП Алексей Арестович и военный эксперт Олег Жданов. При этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный занял лишь четвертое место. Полный рейтинг лидеров мнений по версии украинцев выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский, президент Украины (29%) Алексей Арестович, внештатный советник руководителя Офиса президента (14%) Олег Жданов, военный эксперт (12%) Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (9%) Сергей Притула, политик, активист (9%) Виталий Ким, руководитель Николаевской областной военной администрации (4%) Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (4%) Алексей Резников, министр обороны Украины (3%) Дмитрий Гордон, журналист (3%) Юрий Бутусов, журналист (3%)

КМИС провел это исследование по заказу гражданской сети ОПОРА в июле 2022 года. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР) Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых (возрастом от 18 лет) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля 2022 (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1 % – для показателей, близких к 10%. Методом ежедневного опроса опрошено 100 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля).

Напомним, июльский соцопрос Национального демократического института США и КМИС показал, что большинство украинцев симпатизируют президенту Зеленскому (88%). Арестович занял второе место (65%), за ним шли мэр Киева Виталий Кличко (63%), политик и активист Сергей Притула (62%), премьер-министр Денис Шмыгаль (56%) и другие.

Ранее мы писали о том, как Арестович в марте прогнозировал окончание полномасштабной войны РФ против Украины к середине апреля этого года.