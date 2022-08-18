Обійшов Залужного та Резнікова: Арестович потрапив до ТОП лідерів думок за версією українців, — КМІС

Радник голови ОП поступився першим рядком рейтингу Зеленському. З'ясувалося, що Арестовичу довіряє більше українців, ніж головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович посів друге місце в рейтингу лідерів думок щодо результатів опитування українців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Про це йдеться у звіті про дослідження.

Респондентів попросили назвати п'ять публічних осіб, які, на їхню думку, надають переважно або завжди правдиву інформацію, яка заслуговує на довіру.

56% опитаних змогли назвати принаймні одне конкретне прізвище. Найбільше респондентів назвали президента України Володимира Зеленського, далі йдуть радник голови ОП Олексій Арестович та військовий експерт Олег Жданов. Водночас головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зайняв лише четверте місце. Повний рейтинг лідерів думок за версією українців такий:

Володимир Зеленський, президент України (29%) Олексій Арестович, позаштатний радник керівника Офісу президента (14%) Олег Жданов, військовий експерт (12%) Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України (9%) Сергій Притула, політик, активіст (9%) Віталій Кім, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації (4%) Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (4%) Олексій Резніков, міністр оборони України (3%) Дмитро Гордон, журналіст (3%) Юрій Бутусов, журналіст (3%)

КМІС провів це дослідження на замовлення цивільної мережі ОПОРА у липні 2022 року. Воно складалося з двох частин: щоденникового опитування та телефонних інтерв'ю. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР) Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей (окуповані до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролює влада України до 24 лютого 2022 року). У вибірку не увійшли жителі територій, які тимчасово не підконтрольні владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1 % — для показників, близьких до 10%. Методом щоденного опитування опитано 100 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого).

Нагадаємо, липневе соцопитування Національного демократичного інституту США та КМІС показало, що більшість українців симпатизують президенту Зеленському (88%). Арестович посів друге місце (65%), за ним йшли мер Києва Віталій Кличко (63%), політик та активіст Сергій Притула (62%), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (56%) та інші.

Раніше ми писали про те, як Арестович у березні прогнозував закінчення повномасштабної війни РФ проти України до середини квітня цього року.