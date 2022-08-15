Слухи о конфликте Подоляка и Арестовича: советники упрекнули СМИ в хайпе (видео)

Михаил Подоляк и Алексей Арестович записали совместное видео, в котором рассказали о системной работе и любви к политической конспирологии.

Два советника главы Оофиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович записали ролик с опровержением слухов о вражде между ними. Видео появилось на странице Арестовича в Facebook.

Советники упрекнули СМИ в политическом хайпе на их именах.

"Отдельные СМИ позволяют себе делать политический хайп на темах, на которых не надо делать. Пытаетесь сказать, что кто-то, где-то… А в итоге получается что? Вы поднимаете хайп, а мы работаем системно… У вас впереди много работы – Арестович победил Подоляка, Подоляк победил Арестовича", – сказал Арестович.

Подоляк, выступая одновременно с Арестовичем, добавил, что ему нравится политическая конспирология.

"Или теория заговора. Ты работаешь против меня, а я – против тебя", – сказал он.

Отметим, что слухи о конфликте двух советников пошли после заявления Арестовича в интервью журналисту Дмитрию Гордону о готовности пойти в президенты Украины, если президент Владимир Зеленский не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

Подоляк ответил ему, что такие личные желания в период войны — это "попсовый хайп", который ничего не дает информационной политике Украины.

Вопрос о втором сроке Зеленского, пор мнению Подоляка, не должен стоять. "Он должен пойти на второй срок и выиграть эти выборы после войны для того, чтобы в таком же интенсивном темпе отстроить страну", — заявил он.

В начале августа Арестович отвечал критикам по поводу стиля информирования украинцев о ходе полномасштабной войны с Россией. Советник главы ОП сказал, что говорит "всю правду, которая не навредит военным" и чтобы ее выдержал среднестатистический человек с неустойчивой психикой.