Чутки про конфлікт Подоляка й Арестовича: радники дорікнули ЗМІ в хайпі (відео)

Михайло Подоляк і Олексій Арестович записали спільне відео, в якому розповіли про системну роботу й любов до політичної конспірології.

Два радники глави Оофісу президента України Михайло Подоляк і Олексій Арестович записали ролик зі спростуванням чуток про ворожнечу між ними. Відео з'явилося на сторінці Арестовича у Facebook.

Радники дорікнули ЗМІ в політичному хайпі на їхніх іменах.

"Окремі ЗМІ дозволяють собі робити політичний хайп на темах, на яких не треба робити. Намагаєтеся сказати, що хтось, десь... А в результаті виходить що? Ви піднімаєте хайп, а ми працюємо системно... У вас попереду багато роботи — Арестович переміг Подоляка, Подоляк переміг Арестовича", — сказав Арестович.

Подоляк, виступаючи одночасно з Арестовичем, додав, що йому подобається політична конспірологія.

"Або теорія змови. Ти працюєш проти мене, а я — проти тебе", — сказав він.

Зазначимо, що чутки про конфлікт двох радників пішли після заяви Арестовича в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону про готовність піти в президенти України, якщо президент Володимир Зеленський не висуне свою кандидатуру на другий термін.

Подоляк відповів йому, що такі особисті бажання в період війни — це "попсовий хайп", який нічого не дає інформаційній політиці України.

Питання про другий термін Зеленського, на думку Подоляка, не має стояти. "Він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб у такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну", — заявив він.

На початку серпня Арестович відповідав критикам щодо стилю інформування українців про перебіг повномасштабної війни з Росією. Радник голови ОП сказав, що каже "всю правду, яка не нашкодить військовим" і щоб її витримала середньостатистична людина з нестійкою психікою.