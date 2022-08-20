Арестовича немає в офіційному списку радників глави Офісу президента, — ЗМІ

У відповіді ОП на запит журналістів сказано, що всього у президента та керівництва його адміністрації 46 штатних та позаштатних радників.

У наданому 18 серпня Офісом президента списку штатних та позаштатних радників президента та керівників його офісу немає імені Олексія Арестовича, повідомляє "Неделя". Загалом до цього списку входить 46 осіб.

Проте ще навесні Арестовича називали "радником керівника Офісу президента" на офіційній сторінці ОП у Telegram. Також в ОП рекомендували стежити за його соцмережами, де публікується достовірна інформація.

26 липня в ефірі програми "Фейгін live" Арестович розповів, що в інтернеті з'явилася інформація про його звільнення, яка не відповідає дійсності.

"Дурні просто не розуміють, що буде, якщо я звільнюсь, — сказав тоді Олексій Арестович. — Вони думають, що це буде прогалина в інформаційній політиці. Я тоді заговорю без цензури, уявіть, що тоді буде?.. Я зараз "цензурю" себе".

У ЗМІ Арестовича продовжують називати радником голови ОП, проте ні він сам, ні Офіс президента жодного разу не намагалися поправити журналістів.

Зазначимо, що кілька днів тому Олексій Арестович записав відео із радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком. Тим самим вони спростували чутки про ворожнечу між ними та дорікнули журналістам "у політичному хайпі на їхніх іменах".

Раніше Арестович заявив про готовність піти у президенти України, якщо Володимир Зеленський не висуне свою кандидатуру на другий термін.

У нещодавньому рейтингу лідерів думок, складеному Київським міжнародним інститутом соціології за результатами опитування українців, Арестович посів друге місце після Зеленського.