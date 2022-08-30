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Політика

У Зеленського пояснили посаду Арестовича в Офісі президента

Олексій Арестович радник Офіс президента Єрмак посада
Фото: Офис президента | В Офісі президента уточнили посаду Олексія Арестовича

Загалом у розпорядженні ОП та його керівника є 39 різних радників.

Олексій Арестович є позаштатним радником Офісу Президента України. Про це поінформував ОП у відповідь на журналістський запит, який було надіслано виданням "Бабель".

В Офісі президента наголосили, що керівник відомства Андрій Єрмак має 27 радників. Лише шестеро людей, як йдеться у відповіді на журналістський запит, працюють у штаті:

  • Олександр Козенко;
  • Лілія Пашинна;
  • Андрій Гота;
  • Вікторія Романова;
  • Вадим Голомазов;
  • Тетяна Гайдученко.

Позаштатними радниками голови ОП Андрія Єрмака є:

  • Сергій Куніцин;
  • Олена Говорова;
  • Дар'я Зарівна (за даними Офісу президента, вона також виконує функції речника Андрія Єрмака);
  • Дмитро Дячук;
  • Вадим Потаєв;
  • Сергій Некльова;
  • Руслан Магомедов;
  • Михайло Подоляк;
  • Микола Беззубенко;
  • Михайло Пасічник;
  • Адомас Аудіцкас;
  • Тимофій Мілованов;
  • Олександр Роднянський;
  • Сергій Матієнко;
  • Сергій Дембовський;
  • Олена Лисак;
  • Юлія Сінькевич;
  • Сергій Лещенко;
  • Сергій Конохов;
  • Владислав Білоцький;
  • Юрій Богуцький.

Олексій Арестович, зі свого боку, є радником Офісу президента, хоч на початку своєї роботи був радником саме Андрія Єрмака. За даними ОП, аналогічну посаду обіймають ще 11 осіб:

  • Олександр Закорецький;
  • Михайло Черненок;
  • Олексій Арестович;
  • Андрій Петров;
  • Сергій Сімак;
  • Вікторія Страхова;
  • Ігор Веремій;
  • Довидач Віткаускас;
  • Владислав Власюк;
  • Маркіян Ключковський;
  • Артем Шило;
  • Вікторія Шторм.
Олексій Арестович є позаштатним радником Офісу президента

Нагадаємо, декількома днями раніше Офіс президента у відповіді на журналістський запит видання "Неделя" повідомляв, що Олексія Арестовича немає в офіційних списках радників голови ОП Андрія Єрмака. Загалом у керівника та самого відомства працюють 46 осіб.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович заявив про можливе висування своєї кандидатури на президентських виборах. Радник ОП стверджував, що може брати участь у кампанії за умови, якщо чинний глава держави Володимир Зеленський не боротиметься за другий термін.