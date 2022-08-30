У Зеленського пояснили посаду Арестовича в Офісі президента
Загалом у розпорядженні ОП та його керівника є 39 різних радників.
Олексій Арестович є позаштатним радником Офісу Президента України. Про це поінформував ОП у відповідь на журналістський запит, який було надіслано виданням "Бабель".
В Офісі президента наголосили, що керівник відомства Андрій Єрмак має 27 радників. Лише шестеро людей, як йдеться у відповіді на журналістський запит, працюють у штаті:
- Олександр Козенко;
- Лілія Пашинна;
- Андрій Гота;
- Вікторія Романова;
- Вадим Голомазов;
- Тетяна Гайдученко.
Позаштатними радниками голови ОП Андрія Єрмака є:
- Сергій Куніцин;
- Олена Говорова;
- Дар'я Зарівна (за даними Офісу президента, вона також виконує функції речника Андрія Єрмака);
- Дмитро Дячук;
- Вадим Потаєв;
- Сергій Некльова;
- Руслан Магомедов;
- Михайло Подоляк;
- Микола Беззубенко;
- Михайло Пасічник;
- Адомас Аудіцкас;
- Тимофій Мілованов;
- Олександр Роднянський;
- Сергій Матієнко;
- Сергій Дембовський;
- Олена Лисак;
- Юлія Сінькевич;
- Сергій Лещенко;
- Сергій Конохов;
- Владислав Білоцький;
- Юрій Богуцький.
Олексій Арестович, зі свого боку, є радником Офісу президента, хоч на початку своєї роботи був радником саме Андрія Єрмака. За даними ОП, аналогічну посаду обіймають ще 11 осіб:
- Олександр Закорецький;
- Михайло Черненок;
- Олексій Арестович;
- Андрій Петров;
- Сергій Сімак;
- Вікторія Страхова;
- Ігор Веремій;
- Довидач Віткаускас;
- Владислав Власюк;
- Маркіян Ключковський;
- Артем Шило;
- Вікторія Шторм.
Нагадаємо, декількома днями раніше Офіс президента у відповіді на журналістський запит видання "Неделя" повідомляв, що Олексія Арестовича немає в офіційних списках радників голови ОП Андрія Єрмака. Загалом у керівника та самого відомства працюють 46 осіб.
Також повідомлялося, що Олексій Арестович заявив про можливе висування своєї кандидатури на президентських виборах. Радник ОП стверджував, що може брати участь у кампанії за умови, якщо чинний глава держави Володимир Зеленський не боротиметься за другий термін.