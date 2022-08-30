У Зеленського пояснили посаду Арестовича в Офісі президента

Загалом у розпорядженні ОП та його керівника є 39 різних радників.

Олексій Арестович є позаштатним радником Офісу Президента України. Про це поінформував ОП у відповідь на журналістський запит, який було надіслано виданням "Бабель".

В Офісі президента наголосили, що керівник відомства Андрій Єрмак має 27 радників. Лише шестеро людей, як йдеться у відповіді на журналістський запит, працюють у штаті:

Олександр Козенко;

Лілія Пашинна;

Андрій Гота;

Вікторія Романова;

Вадим Голомазов;

Тетяна Гайдученко.

Позаштатними радниками голови ОП Андрія Єрмака є:

Сергій Куніцин;

Олена Говорова;

Дар'я Зарівна (за даними Офісу президента, вона також виконує функції речника Андрія Єрмака);

Дмитро Дячук;

Вадим Потаєв;

Сергій Некльова;

Руслан Магомедов;

Михайло Подоляк;

Микола Беззубенко;

Михайло Пасічник;

Адомас Аудіцкас;

Тимофій Мілованов;

Олександр Роднянський;

Сергій Матієнко;

Сергій Дембовський;

Олена Лисак;

Юлія Сінькевич;

Сергій Лещенко;

Сергій Конохов;

Владислав Білоцький;

Юрій Богуцький.

Олексій Арестович, зі свого боку, є радником Офісу президента, хоч на початку своєї роботи був радником саме Андрія Єрмака. За даними ОП, аналогічну посаду обіймають ще 11 осіб:

Олександр Закорецький;

Михайло Черненок;

Олексій Арестович;

Андрій Петров;

Сергій Сімак;

Вікторія Страхова;

Ігор Веремій;

Довидач Віткаускас;

Владислав Власюк;

Маркіян Ключковський;

Артем Шило;

Вікторія Шторм.

[ + – ] Олексій Арестович є позаштатним радником Офісу президента

Нагадаємо, декількома днями раніше Офіс президента у відповіді на журналістський запит видання "Неделя" повідомляв, що Олексія Арестовича немає в офіційних списках радників голови ОП Андрія Єрмака. Загалом у керівника та самого відомства працюють 46 осіб.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович заявив про можливе висування своєї кандидатури на президентських виборах. Радник ОП стверджував, що може брати участь у кампанії за умови, якщо чинний глава держави Володимир Зеленський не боротиметься за другий термін.