"Маленький человек": глава МИД Дании раскритиковал Путина из-за войны в Украине (видео)

По совам Йеппе Кофода, Россия не сможет переиграть Украину на поле боя. Уже следующая фаза боевых действий закончится победой ВСУ.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал президента РФ Владимира Путина "маленьким человеком", который так и не сможет выиграть войну с Украиной. Об этом главный дипломат Дании заявил во время совместного брифинга с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой 1 сентября.

"Он (Путин, — ред.) маленький человек, в прямом и переносном смысле, и все эти надежды кровавого и жалкого человека столкнулись с массовым сопротивлением украинцев", — сказал Кофод.

По словам главы МИД Дании, "невозможно представить, что один человек может отдать приказ о совершении стольких ужасных преступлений".

Кроме того, Кофод выразил уверенность в том, что Россия не выиграет войну в Украине.

"Украина защищается от полномасштабной агрессии России и уже сломала планы противника. Следующая фаза войны будет сосредоточена на окончательном поражении России и победе Украины", — отметил главный дипломат Дании.

К слову, во время брифинга Йеппе Кофод сообщил журналистам, что готовится посетить Бучу — небольшой город в Киевской области, в котором российские оккупанты в феврале-марте 2022 года пытали и жестоко убивали мирное население.

Министр иностранных дел изъявил желание зафиксировать лично военные преступления России, чтоб рассказать о них всему миру.

Напомним, МИД Украины призвал подписать петицию для наказания президента РФ. Идею по созданию спецтрибунала поддержало юридическое сообщество и гражданское общество, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Кроме того, Кулеба призвал мир ввести более жесткие санкции против РФ после удара по Харькову. По словам министра, Украине нужно больше поддержки со стороны других стран, а Россию нужно наказать новыми, более жесткими ограничениями.