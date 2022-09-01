"Маленька людина": глава МЗС Данії розкритикував Путіна через війну в Україні (відео)

За совами Єппе Кофода, Росія не зможе переграти Україну на полі бою. Вже наступна фаза бойових дій закінчиться перемогою ЗСУ.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод назвав президента РФ Володимира Путіна "маленькою людиною", яка так і не зможе виграти війну з Україною. Про це головний дипломат Данії заявив під час спільного брифінгу з главою українського МЗС Дмитром Кулебою 1 вересня.

"Він (Путін, — ред.) маленька людина, у прямому та переносному сенсі, і всі ці надії кривавої та жалюгідної людини зіткнулися з масовим опором українців", — сказав Кофод.

За словами глави МЗС Данії, "неможливо уявити, що одна людина може віддати наказ про скоєння стількох жахливих злочинів".

Крім того, Кофод висловив упевненість у тому, що Росія не виграє війну в Україні.

"Україна захищається від повномасштабної агресії Росії та вже зламала плани противника. Наступна фаза війни буде зосереджена на остаточній поразці Росії та перемозі України", — зазначив головний дипломат Данії.

До речі, під час брифінгу Єппе Кофод повідомив журналістам, що готується відвідати Бучу — невелике місто на Київщині, в якому російські окупанти в лютому-березні 2022 року катували та жорстоко вбивали мирне населення.

Міністр закордонних справ виявив бажання зафіксувати особисто воєнні злочини Росії, щоб розповісти про них усьому світу.

Нагадаємо, МЗС України закликало підписати петицію для покарання президента РФ. Ідею щодо створення спецтрибуналу підтримали юридична спільнота та громадянське суспільство, Європейський парламент, ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО.

Крім того, Кулеба закликав світ запровадити жорсткіші санкції проти РФ після удару по Харкову. За словами міністра, Україні потрібно більше підтримки з боку інших країн, а Росію потрібно покарати новими, жорсткішими обмеженнями.