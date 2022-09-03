Власти Германии определились с преемником экс-посла Украины Андрея Мельника, — Der Spiegel

Кандидатуру дипломата Алексея Макеева, по данным журналистов, лично одобрил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Власти Германии определились с преемником экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, преемником Андрея Мельника, который проработал в Берлине почти 8 лет, станет Алексей Макеев. Кандидатуру дипломата на должность посла Украины в Германии лично одобрил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Официально Мельник покидает Берлин 14 октября, до тех пор он еще находится в должности. Сразу после этого Мельник должен стать заместителем министра иностранных дел в Киеве. Неудивительно, что Макеев становится преемником. 47-летний мужчина много лет был топ-сотрудником МИД в Киеве. Как и Мельник, Макеев очень хорошо говорит по-немецки — и, как и Мельник, уже умеет предъявлять требования", — говорится в материале Der Spiegel.

Журналисты отмечают, что преемник Андрея Мельника во время дискуссии о визах для россиян призывал ужесточать визовые требования для граждан России, чтобы вызвать социальный бунт внутри страны.

Действующий посол Украины в Германии, комментируя назначение своего преемника, рассказывал, что его коллега не сможет быть "милее и симпатичнее на своем рабочем месте".

"Хотел бы вести себя спокойнее, как того хотят все дипломаты и как на самом деле входит в их работу. Но, в конце концов, у моего преемника не будет иного выбора, кроме как отстаивать наши интересы твердым и ясным голосом", — рассказывал Мельник в августовском интервью Der Spiegel.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника. После отставки дипломат должен занять высокую должность в Министерстве иностранных дел и стать заместителем профильного министра Дмитрия Кулебы.

Также сообщалось, что после увольнения Андрей Мельник предложил немецкому политику засунуть голову в морозильник из-за Владимира Путина.