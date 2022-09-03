Влада Німеччини визначилася з наступником експосла України Андрія Мельника, — Der Spiegel

Кандидатуру дипломата Олексія Макеєва, за даними журналістів, особисто схвалив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Влада Німеччини визначилася з наступником експосла України в ФРН Андрія Мельника. Про це пише німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, наступником Андрія Мельника, який працював у Берліні майже 8 років, стане Олексій Макеєв. Кандидатуру дипломата на посаду посла України в Німеччині особисто схвалив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Офіційно Мельник залишає Берлін 14 жовтня, доти він ще перебуває на посаді. Одразу після цього Мельник має стати заступником міністра закордонних справ у Києві. Не дивно, що Макеєв стає наступником. 47-річний чоловік багато років був топспівробітником МЗС у Києві. Як і Мельник, Макеєв дуже добре говорить німецькою мовою — і, як і Мельник, вже вміє пред'являти вимоги", — йдеться в матеріалі Der Spiegel.

Журналісти зазначають, що наступник Андрія Мельника під час дискусії про візи для росіян закликав посилювати візові вимоги для громадян Росії, щоб спричинити соціальний бунт усередині країни.

Чинний посол України в Німеччині, коментуючи призначення свого наступника, розповідав, що його колега не зможе бути "милішим і симпатичнішим на своєму робочому місці".

"Хотів би поводитися спокійніше, як того хочуть усі дипломати і як насправді входить у їх роботу. Але, зрештою, мій наступник не матиме іншого вибору, окрім як відстоювати наші інтереси твердим і чітким голосом", — розповідав Мельник у серпневому інтерв'ю Der Spiegel.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України у Німеччині Андрія Мельника. Після відставки дипломат має обійняти високу посаду в Міністерстві закордонних справ і стати заступником профільного міністра Дмитра Кулеби.

Також повідомлялося, що після звільнення Андрій Мельник запропонував німецькому політику засунути голову в морозильник через Володимира Путіна.