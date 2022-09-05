Зеленский и Макрон полтора часа общались по телефону: о чем говорили

Лидеры двух стран обсудили текущую ситуация на фронте и результаты визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Информация об этом появилась в Твиттере главы Украины.

"Провел предметные более полуторачасовые переговоры с президентом Франции", — написал Зеленский.

Во время разговора лидеры двух государств обсудили ситуация на фронте, вопрос военно-политической поддержки Украины со стороны Франции, результаты работы мисси МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

"Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонительную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", — уточнил президент Украины.

Телефонный разговор с Зеленским: что ответил Макрон

Вскоре после разговора с Владимиром Зеленским заявление сделал лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Он заявил, что единственным способом восстановления безопасности на Запорожской атомной электростанции является вывод оккупационных войск.

Также президент Франции подчеркнул, что его страна полностью поддерживает восстановление Украины в ее самых основных правах, начиная с суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

"Мы подтверждаем решимость противодействовать расколу мира перед лицом последствий войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России", — сказал Макрон.

Напомним, что 1 августа президент Франции Эмманюэль Макрон 1 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры Украины и Франции обсудили экспорт зерна из Одессы, поставки нового вооружения и предоставление оборонной помощи.

Кроме того Макрон вместе с тремя лидерами европейских государств посетил Киев в 113 день российско-украинский войны. Политики прибыли в столицу нашего государства на поезде. После общения за круглым столом в Мариинском дворце, Зеленский, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис пообщались с журналистами под открытым небом.