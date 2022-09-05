Зеленський та Макрон півтори години спілкувалися через телефон: про що говорили

Лідери двох країн обговорили теперішню ситуацію на фронті та результати візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня поговорив телефоном із лідером Франції Емманюелем Макроном. Інформація про це з'явилася у Твіттері глави України.

"Провів предметні більш ніж півторагодинні переговори з президентом Франції", — написав Зеленський.

Під час розмови лідери двох держав обговорили ситуацію на фронті, питання військово-політичної підтримки України з боку Франції, результати місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції.

"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", — уточнив президент України.

Телефонна розмова із Зеленським: що відповів Макрон

Невдовзі після розмови з Володимиром Зеленським заяву зробив лідер Франції Емманюель Макрон.

Він заявив, що єдиним способом відновлення безпеки на Запорізькій атомній електростанції є виведення окупаційних військ.

Також президент Франції підкреслив, що його країна повністю підтримує відновлення України в її найголовніших правах, починаючи з суверенітету, безпеки та територіальної цілісності.

"Ми підтверджуємо рішучість протидіяти розколу світу перед наслідками війни і під впливом маніпулювання інформацією з боку Росії", — сказав Макрон.

Нагадаємо, що 1 серпня президент Франції Емманюель Макрон 1 серпня поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди лідери України та Франції обговорили експорт зерна з Одеси, постачання нового озброєння та надання оборонної допомоги.

Крім того, Макрон разом із трьома лідерами європейських держав відвідав Київ у 113 день російсько-української війни. Політики прибули до столиці нашої держави потягом. Після спілкування за круглим столом у Маріїнському палаці, Зеленський, Макрон, Шольц, Драгі та Йоханніс поспілкувалися з журналістами просто неба.