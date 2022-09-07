"Шантаж Запада для снятия санкций": ОП об угрозах Путина ограничить вывоз зерна из Украины

Михаил Подоляк отметил, что шантаж по любым вопросам исходит от официальных лиц РФ, когда что-то идет не по плану. Поэтому Кремль путем страха пытается остановить Украину и международное сообщество.

Заявления президента России об ограничении вывоза зерна из Украины являются абсолютно безосновательными, однако абсолютно прогнозируемыми. Таким образом Владимир Путин пытается в очередной раз шантажировать Запад для снятия санкций. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в коментарии изданию "РБК-Украина".

По его словам, шантаж по любым вопросам исходит от официальных лиц России, когда что-то идет не по плану. Поэтому Кремль путем страха пытается остановить Украину и международное сообщество.

"Нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы. Потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет", — подчеркнул чиновник.

Подоляк отметил, что стороны "зернового соглашения" — Украина, ООН и Турция придерживаются всех обязательств, которые взяли на себя в рамках сделки. Он добавил, что заявления Путина о том, что Россия не может вывезти свои грузы выглядят странно, ведь именно российский флот контролирует акваторию Черного моря.

"То есть что именно может мешать россиянам вывозить зерно и выполнять свои обязательства помимо самих россиян? Риторический вопрос", — сказал советник главы ОП.

Михаил Подоляк заявил, что РФ нервно пытается найти новый повод для информационной кампании с призывом снятия санкций и надавить на ООН и страны-реципиенты, чтобы они заняли хотя бы более "пророссийскую" позицию. Однако ее попытки выглядят сомнительно.

Напомним, 6 сентября Владимир Путин предложить ограничить экспорт зерна из Украины, потому что страны ЕС поставляют исключительно себе, а не развивающимся государствам. Он не исключил, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По состоянию на 5 сентября из украинских портов в рамках "зернового соглашения" вышло 50 кораблей. Больше всего украинских сухогрузов с кукурузой и пшеницей на бортах приняла Турция, на втором месте — ЕС, а на третьем — страны Африки.