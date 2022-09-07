"Шантаж Заходу для зняття санкцій": ОП про погрози Путіна обмежити вивіз зерна з України

Михайло Подоляк зазначив, що шантаж щодо будь-яких питань виходить від офіційних осіб РФ, коли щось йде не за планом. Тому Кремль шляхом страху намагається зупинити Україну та міжнародну спільноту.

Заяви президента Росії щодо обмеження вивезення зерна з України є абсолютно безпідставними, проте є абсолютно прогнозованими. Таким чином, Володимир Путін намагається учергове шантажувати Захід для зняття санкцій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "РБК-Україна".

За його словами, шантаж з будь-яких питань виходить від офіційних осіб Росії, коли щось йде не за планом. Тому Кремль шляхом страху намагається зупинити Україну та міжнародну спільноту.

"Нинішні заяви про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і водночас абсолютно прогнозовані. Тому що жодної об'єктивної основи для таких дій чи заяв взагалі немає", — наголосив чиновник.

Подоляк зазначив, що сторони "зернової угоди" — Україна, ООН та Туреччина дотримуються всіх зобов'язань, які взяли на себе у межах угоди. Він додав, що заяви Путіна про те, що Росія не може вивезти свої вантажі, виглядають дивно, адже саме російський флот контролює акваторію Чорного моря.

"Тобто, що саме може заважати росіянам вивозити зерно і виконувати свої зобов'язання крім самих росіян? Риторичне питання", — сказав радник голови ОП.

Михайло Подоляк заявив, що РФ нервово намагається знайти новий привід для інформаційної кампанії із закликом зняття санкцій і натиснути на ООН та країни-реципієнти, щоб вони зайняли хоча б більш "проросійську" позицію. Однак її спроби мають сумнів.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, тому що країни ЄС постачають виключно собі, а не державам, що розвиваються. Він не виключив, що обговорить це питання із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Станом на 5 вересня з українських портів у межах "зернової угоди" вийшло 50 кораблів. Найбільше українських суховантажів із кукурудзою та пшеницею на бортах прийняла Туреччина, на другому місці — ЄС, а на третьому — країни Африки.