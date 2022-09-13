Герои войны становятся политиками: политолог рассказал об амбициях Валерия Залужного

Эксперт Виктор Бобыренко говорит, что такая тенденция характерна не только для Украины, но и для всех стран, которые воевали.

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Политолог Виктор Бобыренко считает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет политических амбиций, но они могут появиться в будущем. По мнению эксперта, герои войны часто уходят в политику. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу для материала "Генерал и политика: почему Залужный и Зеленский не конкуренты".

"Сейчас у главкома Валерия Залужного, возможно, нет политических амбиций. Но спустя время могут появиться. Как правило, герои войны становятся политиками. На примере генерала Михаила Забродского (бывшего командующего десантно-штурмовых войск, а ныне первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, народного депутата от "Европейской солидарности", – ред.) мы видим, что списанные генералы идут в политику. И это тенденция характерна не только для Украины, но и для стран, которые воевали. Мы знаем примеры военных в политике – начиная с Наполеона и оканчивая Эйзенхауэром. И это были удачные примеры. Ясно, что Залужного придется усиливать экономистами, дипломатами, чтобы пускать во власть", – говорит Виктор Бобыренко.

При этом политолог думает, что в Офисе президента постараются не допустить Залужного в политику, потому что главком может составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому. Он вспоминает о том, что уже несколько месяцев распространяются слухи, что между Залужным и Зеленским существует конфликт, а закрытые соцопросы, проведенные по заказу Офиса президента доказывают, что Залужный – единственный человек, который мог бы посоревноваться во время потенциальных президентских выборов.

В тоже время в Офисе президента отрицают, что проводили какие-то закрытые соцопросы, а популярность Залужного вообще не волнует. Об этом в интервью журналистам заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "У Залужного и Зеленского "отличные рабочие отношения", – и ранее говорил он. Подоляк предполагает: в раскачку ситуации вокруг Залужного включились российские спецслужбы.

Об этом же говорит и военнослужащий, известный блогер Валерий Маркус: "Украина сражается с Россией и на военном, и дипломатическом уровнях. Поэтому Залужный своей деятельностью дополняет рейтинг Зеленского и наоборот. Если кто-либо из них пойдет в открытый конфликт друг с другом – потеряют оба государственных института, причем потеряют катастрофически".

Детальнее об этом можно прочитать в статье Фокуса "Генерал и политика: почему Залужный и Зеленский не конкуренты". .

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил прогнозы войны с РФ. Уже сейчас Украине нужно прорабатывать стратегию дальнейших действий, и как нивелировать преимущество ВС РФ, говорит генерал.