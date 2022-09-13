Герої війни стають політиками: політолог розповів про амбіції Валерія Залужного

Експерт Віктор Бобиренко каже, що така тенденція є характерною не лише для України, а й для всіх країн, які воювали.

Related video

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поки не має політичних амбіцій, але вони можуть з'явитися в майбутньому. На думку експерта, герої війни часто йдуть у політику. Про це він розповів у коментарі Фокусу для матеріалу "Генерал та політика: чому Залужний та Зеленський не конкуренти".

"Зараз головком Валерій Залужний, можливо, не має політичних амбіцій. Але згодом можуть з'явитися. Як правило, герої війни стають політиками. На прикладі генерала Михайла Забродського (колишнього командувача десантно-штурмових військ, а нині першого заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки), народного депутата від "Європейської солідарності", — ред.) ми бачимо, що списані генерали йдуть у політику, і це тенденція характерна не тільки для України, але й для країн, які воювали. Ми знаємо приклади військових у політиці — починаючи з Наполеона і закінчуючи Ейзенхауером. І це були вдалі приклади. Зрозуміло, що Залужного доведеться посилювати економістами, дипломатами, щоби пускати у владу", — каже Віктор Бобиренко.

Водночас політолог вважає, що в Офісі президента намагатимуться не допустити Залужного в політику, тому що головком може скласти конкуренцію президенту Володимиру Зеленському. Він згадує про те, що вже кілька місяців поширюються чутки, що між Залужним та Зеленським існує конфлікт, а закриті соцопитування, проведені на замовлення Офісу президента доводять, що Залужний — єдина людина, яка б могла позмагатися під час потенційних президентських виборів.

Водночас в Офісі президента заперечують, що проводили якісь закриті соцопитування, а популярність Залужного взагалі не хвилює. Про це в інтерв'ю журналістам заявляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "У Залужного та Зеленського "відмінні робочі стосунки", — і раніше казав він. Подоляк припускає: до розгойдування ситуації навколо Залужного включилися російські спецслужби.

Про це ж говорить і військовослужбовець, відомий блогер Валерій Маркус: "Україна бореться з Росією і на військовому, і на дипломатичному рівнях. Тому Залужний своєю діяльністю доповнює рейтинг Зеленського і навпаки. Якщо хтось із них піде у відкритий конфлікт один з одним — втратять обидва державні інститути, причому втратять катастрофічно".

Детальніше про це можна прочитати у статті Фокусу "Генерал і політика: чому Залужний та Зеленський не конкуренти".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив прогнози війни з РФ. Вже зараз Україні потрібно опрацьовувати стратегію подальших дій і як нівелювати перевагу ЗС РФ, каже генерал.