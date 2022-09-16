Ценник упал: Арахамия признал, что нардепам платили зарплаты в конвертах

Война с Россией сильно урезала доходы народных депутатов. По словам главы фракции "Слуга народа", крупный бизнес ушел из Верховной Рады и лишь "мелкие олигархи" пытаются влиять на политиков.

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Верховная Рада Украины избавилась от такого явления, как получение народными депутатами зарплат в конвертах. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью изданию Forbes.

Журналист в беседе с нардепом спросил следующее: "Я правильно понял, что депутаты не получают доплат, нет зарплаты в конвертах?"

Арахамия подтвердил это и добавил, что такого системного явления больше не существует.

"Депутатский ценник сейчас сильно снизился и попытки повлиять на тех или иных депутатов пытались делать, скажем, "мелкие олигархи". Такая история была относительно недавно, не буду называть фамилию бизнесмена, но для него все закончилось плачевно и желание на кого-то влиять, кому-то платить, думаю, отпало надолго", — объяснил Арахамия.

[ + – ] Арахамия отметил, что сейчас к нарлепам применяют другие практики и мотивацию Фото: 24 Канал

По его словам, желающий "решить вопросы" бизнесмен расскажет о своем опыте другим, которые тоже захотят вмешаться в политический процесс.

Глава президентской фракции заявил о нулевой роли крупных бизнесменов в работе Верховной Рады.

"Их влияние не то что стало меньше, его просто нет. Сейчас крупный бизнес четко понимает, что любое участие в политике – токсическая история для них", – прокомментировал политик.

На вопрос о том, легче ли стало работать с нардепами, которые перестали получать доплаты, Арахамия ответил, что процесс идет так же, просто нужно применять другие практики и мотивацию. Как именно стоит мотиваровать нардепов, он не уточнил.

Фокус ранее разбирался, как полномасштабная война повлияла на зарплаты украинских госслужащих. По результатам опросов, зарплаты почти на 80% урезали в секретариате Кабмина, аппарате Офиса президента и в Верховной Раде.

Кабинет Министров Украины повышал зарплаты чиновникам в июле на 200 гривен из-за увеличения прожиточного минимума. Госслужащим позволили заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

В Минфине уже говорили, что украинцам в 2023 году могут не повысить минимальную зарплату, ее размер будет на уровне декабря 2021 года — 6,5 тысяч гривен.