Цінник упав: Арахамія визнав, що нардепам платили зарплати у конвертах

Війна з Росією сильно урізала прибутки народних депутатів. За словами голови фракції "Слуга народу", великий бізнес пішов із Верховної Ради і лише "дрібні олігархи" намагаються впливати на політиків.

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Верховна Рада України позбавилася такого явища, як отримання народними депутатами зарплат у конвертах. Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю Forbes.

Журналіст у розмові з нардепом запитав таке: "Я правильно зрозумів, що депутати не отримують доплат, чи немає зарплати в конвертах?"

Арахамія підтвердив це та додав, що такого системного явища більше не існує.

"Депутатський цінник зараз сильно знизився і спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, "дрібні олігархи". Така історія була відносно недавно, не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно і бажання на когось впливати, комусь платити, гадаю, відпало надовго", — пояснив Арахамія.

[ + – ] Арахамія зазначив, що зараз до нардепів застосовують інші практики та мотивацію Фото: 24 Канал

За його словами, бізнесмен, який бажає "вирішити питання", розповість про свій досвід іншим, які теж захочуть втрутитися в політичний процес.

Глава президентської фракції заявив про нульову роль великих бізнесменів у роботі Верховної Ради.

"Їхній вплив не те, що поменшав, його просто немає. Зараз великий бізнес чітко розуміє, що будь-яка участь у політиці — токсична історія для них", — прокоментував політик.

На питання про те, чи легше стало працювати з нардепами, які перестали отримувати доплати, Арахамія відповів, що процес іде так само, просто потрібно застосовувати інші практики та мотивацію. Як саме варто мотивувати нардепів, він не уточнив.

Фокус раніше розбирався, як повномасштабна війна вплинула на зарплати українських держслужбовців. За результатами опитувань, зарплати майже на 80% урізали у секретаріаті Кабміну, апараті Офісу президента та у Верховній Раді.

Кабінет Міністрів України підвищував зарплати чиновникам у липні на 200 гривень через збільшення прожиткового мінімуму. Держслужбовцям дозволили займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю.

У Мінфіні вже говорили, що українцям у 2023 році можуть не підвищити мінімальну зарплату, її розмір буде на рівні грудня 2021 року — 6,5 тисячі гривень.