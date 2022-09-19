Китай не может быть гарантом безопасности Украины, – эксперт

Украина в глазах западного мира выглядит борцом за свободу, Китай же угрожает демократии западного типа.

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"Надеюсь, у наших руководителей хватит мудрости и храбрости не присоединять Китай (в число стран, которые могут гарантировать безопасность Украине после подписания соответствующего документа, – ред.). Неприсоединение Китая – это не вопрос экономической выгоды, это вопрос идеологический, – говорит в комментарии Фокусу для материала "Россия может повторить агрессию. Кто и как будет обеспечивать безопасность Украины после войны"

директор программы Северная Америка Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Наша борьба против россиян воспринимается как идейная, за свободу, демократию, права человека, открытые рынки, верховенство права. Мы боремся против диктатуры. Китай же олицетворяет в себе все негативное, что может существовать для западного мира, все, что может угрожать демократии западного типа. И если в такой борьбе одним из наших гарантов будет Китай, тогда вопрос о том, насколько принципиальна наша борьба?".

В то же время Краев поясняет, почему в Офисе президента до сих пор сомневаются, вести переговоры с Китаем или нет.

"Китай является не просто претендентом на гегемонию, как считают школы неореалистов. Китай является одним из центров силы, с которым нужно иметь стратегические отношения. Напомним, что Украина ранее объявила Китай нашим стратегическим партнером в тот момент, когда разорвали отношения с США, как раз опираясь на эту концепцию многополярности. Таково мышление нашего центра принятия решений. Разумеется, она имеет нормальную теоретическую основу, но в этом случае ее не нужно использовать, она уже не работает", – говорит он.

Напомним, в Офисе президента представили документ – Kyiv Security Compact. Это концепция проекта гарантий безопасности для Украины. Она разработана группой международных экспертов во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.