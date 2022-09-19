Китай не може бути гарантом безпеки України, — експерт

Україна в очах західного світу має вигляд борця за свободу, а Китай загрожує демократії західного типу.

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"Сподіваюся, у наших керівників вистачить мудрості й хоробрості не приєднувати Китай (до країн, які можуть гарантувати безпеку Україні після підписання відповідного документа, — ред.). Неприєднання Китаю — це не питання економічної вигоди, це питання ідеологічне, — говорить у коментарі Фокусу для матеріалу "Росія може повторити агресію. Хто і як забезпечуватиме безпеку України після війни" директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики України "Українська призма" Олександр Краєв. — Наша боротьба проти росіян сприймається як ідейна за свободу, демократію, права людини, відкриті ринки, верховенство права. Ми боремося проти диктатури. Китай же втілює в собі все негативне, що може існувати для західного світу, все, що може загрожувати демократії західного типу. І якщо в такій боротьбі одним із наших гарантів буде Китай, тоді питання про те, наскільки принципова наша боротьба?"

Водночас Краєв пояснює, чому в Офісі президента досі сумніваються, вести переговори з Китаєм чи ні.

"Китай є не просто претендентом на гегемонію, як вважають школи неореалістів. Китай є одним із центрів сили, з яким потрібно мати стратегічні відносини. Нагадаємо, що Україна раніше оголосила Китай нашим стратегічним партнером у той момент, коли розірвали відносини зі США, якраз спираючись на цю концепцію багатополярності. Це мислення нашого центру ухвалення рішень. Зрозуміло, воно має нормальну теоретичну основу, але в цьому випадку його не потрібно використовувати, воно вже не працює", — каже він.

Нагадаємо, в Офісі президента представили документ — Kyiv Security Compact. Це концепція проєкту гарантій безпеки України. Вона розроблена групою міжнародних експертів на чолі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.