США прорабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия, — посол

Использование тактических боеголовок или Запорожской АЭС в качестве оружия приведет к серьезным последствиям для самой РФ.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена вместе с союзниками обсуждают план реакции на случай, если Россия применит ядерное оружие в Украине. Эту информацию в интервью изданию "Европейская правда" подтвердила посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

Журналист поинтересовался у дипломата, допускают ли США радикальный сценарий, при котором Россия применит тактическое ЯО в Украине или будет использовать захваченную Запорожскую АЭС в качестве оружия.

Бриджит Бринк напомнила позицию президента Джо Байдена, который пригрозил стране-агрессору катастрофическими последствиями в случае задействования вооружения массового поражения. По словам посла США в Украине, Вашингтон вместе с союзниками обсуждают план действий на подобные действия Российской Федерации.

"Байден четко заявил, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия. Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, какой бы ответ мы могли предоставить на те действия, которые были бы совершенно неприемлемы", — продолжила Бриджит Бринк в интервью изданию.

Ситуацию вокруг захваченной Запорожской АЭС, которую российские войска периодически обстреливают из тяжелого вооружения, дипломат назвала опасной. Бриджит Бринк добавила, что США поддерживают инициативу Украины создать демилитаризованную зону вокруг ядерного объекта и полностью вернуть его под контроль официального Киева.

Отметим, что после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении в НАТО не исключили применение Россией ядерного оружия. Для запугивания Украины и Североатлантического Альянса ВС РФ тактическим боеголовками могут ударить по военному объекту.

О применении Россией ядерного оружия также предупреждал бригадный генерал США в отставке Кевин Райан. По словам экс-топ-офицера, Владимир Путин от отчаяния и провала ВС РФ на Харьковском направлении может использовать против Украины вооружение массового поражения.