США опрацьовують план дій у разі застосування Росією ядерної зброї, — посол

Використання тактичних боєголовок або Запорізької АЕС як зброї призведе до серйозних наслідків для самої РФ.

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Адміністрація президента США Джо Байдена разом із союзниками обговорюють план реакції на випадок, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні. Цю інформацію в інтерв'ю виданню "Європейська правда" підтвердила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

Журналіст поцікавився у дипломатки, чи допускають США радикальний сценарій, за якого Росія застосує тактичну ЯЗ в Україні або використовуватиме захоплену Запорізьку АЕС як зброю.

Бріджит Брінк нагадала позицію президента Джо Байдена, який пригрозив країні-агресору катастрофічними наслідками у разі залучення озброєння масового ураження. За словами посла США в Україні, Вашингтон разом із союзниками обговорюють план дій на такі дії Російської Федерації.

"Байден чітко заявив, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки. Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, яку відповідь ми могли б надати на ті дії, які були б абсолютно неприйнятні", — продовжила Бріджит Брінк в інтерв'ю виданню.

Ситуацію навколо захопленої Запорізької АЕС, яку російські війська періодично обстрілюють із тяжкого озброєння, дипломатка назвала небезпечною. Бріджит Брінк додала, що США підтримують ініціативу України створити демілітаризовану зону навколо ядерного об'єкта та повністю повернути його під контроль офіційного Києва.

Зазначимо, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку у НАТО не відкинули застосування Росією ядерної зброї. Для залякування України та Північноатлантичного Альянсу ЗС РФ тактичними боєголовками можуть вдарити по військовому об'єкту.

Про застосування Росією ядерної зброї також попереджав бригадний генерал США у відставці Кевін Раян. За словами колишнього топофіцера, Володимир Путін від розпачу та провалу ЗС РФ на Харківському напрямку може використати проти України озброєння масового ураження.