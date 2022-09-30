"Глобальная безопасность под угрозой": ЕС отреагировал на аннексию новых украинских областей

Брюссель, как говорится в совместном заявлении лидеров Евросоюза, никогда не признает результаты "референдумов" и продолжит давление на РФ для прекращения полномасштабной войны.

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Объявленная президентом РФ аннексия новых украинских регионов ничего не решит, а Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в войне против России. Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов ЕС, которое было опубликовано на официальном портале Евросовета.

Аннексия украинских областей — официальная реакция ЕС и Еврокомиссии

Евросоюз категорически осуждает аннексию Россией новых украинских областей по итогам объявления результатов фейковых референдумов.

Кремль, как сказано в заявлении, ставит под угрозу глобальную безопасность, нарушая мировой порядок и территориальную целостность Украины. В Евросовете подчеркивают, что официальный Брюссель не намерен признавать результаты "референдумов", которые Москва проводила в качестве предлога для дальнейшей вооруженной агрессии против украинцев.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии. Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ. Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация и стратегия ложного представления территории Украины как территории России и заявления о том, что война сейчас может происходить на территории России, не поколеблют нашей решимости", — сказано в документе.

В заявлении также сказано, что Евросоюз усилит давление на Россию, чтобы она прекратила вести полномасштабную войну против Украины.

На аннексию РФ новых украинских регионов также отреагировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, регионы, о вступлении в состав России которых объявил Владимир Путин, всегда будут рассматриваться в качестве части суверенной Украины.

Председатель Европейского Союза Шарль Мишель также заявил, что все лидеры стран ЕС осуждают незаконную аннексию украинских территорий и никогда не будут признавать результаты фейковых референдумов, которые проводились в оккупированных РФ регионах.

Аннексия украинских областей — создание международного трибунала для России

Премьер-министр Чехии Ян Липавский, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, заявил, что Россия, объявляя об аннексии новых украинских регионов, пытается затащить с собой на дно невинных людей.

"Путин может выступать со сколькими угодно речами, его кражу территории мы не признаем. Российский тонущий корабль хочет затащить на дно и невинных людей. Мы выступаем за создание международного трибунала и наказание преступных представителей России", — подчеркнул политик в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что после объявления Владимиром Путиным об аннексии украинских территорий президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подачу Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Также сообщалось, что США ввели новые санкции против российских топ-чиновников в ответ на проведение "референдумов" и аннексию оккупированных украинских территорий.