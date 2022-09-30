"Глобальна безпека під загрозою": ЄС відреагував на анексію нових українських областей

Брюссель, як ідеться в спільній заяві лідерів Євросоюзу, ніколи не визнає результатів "референдумів" і продовжить тиск на РФ для припинення повномасштабної війни.

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Оголошена президентом РФ анексія нових українських регіонів нічого не вирішить, а Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це йдеться в спільній заяві країн-членів ЄС, яка була опублікована на офіційному порталі Євроради.

Анексія українських областей — офіційна реакція ЄС і Єврокомісії

Євросоюз категорично засуджує анексію Росією нових українських областей за підсумками оголошення результатів фейкових референдумів.

Кремль, як сказано в заяві, ставить під загрозу глобальну безпеку, порушуючи світовий порядок і територіальну цілісність України. У Єврораді наголошують, що офіційний Брюссель не має наміру визнавати результати "референдумів", які Москва проводила як привід для подальшої збройної агресії проти українців.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ — це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії. Європейський Союз рішуче підтримує Україну та її народ. Ми непохитні в нашій підтримці територіальної цілісності й суверенітету України. Ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія хибного уявлення території України як території Росії та заяви про те, що війна зараз може відбуватися на території Росії, не похитнуть нашу рішучість", — сказано в документі.

У заяві також ідеться, що Євросоюз посилить тиск на Росію, щоб вона припинила вести повномасштабну війну проти України.

На анексію РФ нових українських регіонів також відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, регіони, про вступ до складу Росії яких оголосив Володимир Путін, завжди розглядатимуть як частину суверенної України.

Голова Європейського Союзу Шарль Мішель також заявив, що всі лідери країн ЄС засуджують незаконну анексію українських територій і ніколи не визнаватимуть результатів фейкових референдумів, які проводилися в окупованих РФ регіонах.

Анексія українських областей — створення міжнародного трибуналу для Росії

Прем'єр-міністр Чехії Ян Ліпавський, чия країна нині головує в ЄС, заявив, що Росія, оголошуючи про анексію нових українських регіонів, намагається затягнути із собою на дно безневинних людей.

"Путін може виступати зі скількома завгодно промовами, його крадіжку території ми не визнаємо. Російський корабель, що тоне, хоче затягнути на дно й невинних людей. Ми виступаємо за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинних представників Росії", — підкреслив політик у своєму мікроблозі Twitter.

Варто зазначити, що після оголошення Володимиром Путіним про анексію українських територій президент України Володимир Зеленський анонсував подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Також повідомлялося, що США ввели нові санкції проти російських топчиновників у відповідь на проведення "референдумів" і анексію окупованих українських територій.