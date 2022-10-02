Кулеба впервые в истории украинской дипломатии посетит Африку

Глава украинского МИДа начнет свою поездку с визита в Сенегал, где будет говорить о российской аннексии и продовольственной безопасности.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии посетит с многодневным визитом страны Африки. Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства.

Рабочая поездка Кулебы начнется уже в понедельник, 3 октября, и продлится до 12 октября. Первой страной, которую посетит главный украинский дипломат, станет Сенегал.

В профильном министерстве подчеркнули, что поездка Кулебы в Африку – это часть долговременной стратегии, которую разработали по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Во время рабочих визитов в страны Африки Дмитрий Кулеба будет говорить с политиками и дипломатами о консолидации вокруг Украины на фоне российско-украинской войны и об аннексиях украинских территорий Российской Федерацией.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос мировой продовольственной безопасности и сотрудничества между Украиной и странами Африканского континента в сфере образования и ИТ-технологий

Напомним, Россия пытается продать украденное украинское зерно странам Африки. Ситуацию с украинской продукцией, по данным журналистов, усугубляет угроза голода на континенте и резкий рост цен на продовольствие.

Фокус также писал о том, что главный дипломат РФ Сергей Лавров поехал в Африку укреплять статус РФ, как "великой державы". В Минобороны Британии считают, что РФ попытается заполучить поддержку от африканских государств, которые оставались нейтральными после вторжения в Украину и обвинит Запад в продовольственном кризисе.