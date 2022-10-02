Кулеба вперше в історії української дипломатії відвідає Африку

Глава українського МЗС почне свою поїздку з візиту до Сенегалу, де говоритиме про російську анексію та продовольчу безпеку.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії української дипломатії відвідає багатоденний візит країни Африки. Про це повідомила пресслужба профільного міністерства.

Робоча поїздка Кулеби розпочнеться вже в понеділок, 3 жовтня, та триватиме до 12 жовтня. Першою країною, що її відвідає головний український дипломат, стане Сенегал.

У профільному міністерстві наголосили, що поїздка Кулеби до Африки — це частина довготривалої стратегії, яку розробили на доручення президента України Володимира Зеленського.

Під час робочих візитів до країн Африки Дмитро Кулеба говоритиме з політиками та дипломатами про консолідацію навколо України на тлі російсько-української війни та анексії українських територій Російською Федерацією.

Крім того, обговорюватиметься питання світової продовольчої безпеки та співробітництва між Україною та країнами Африканського континенту у сфері освіти та ІТ-технологій.

Нагадаємо, Росія намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки. Ситуацію з українською продукцією, за даними журналістів, посилює загроза голоду на континенті та різке зростання цін на продовольство.

Фокус також писав про те, що головний дипломат РФ Сергій Лавров поїхав до Африки зміцнювати статус РФ як "великої держави". У Міноборони Британії вважають, що РФ намагатиметься отримати підтримку від африканських держав, які залишалися нейтральними після вторгнення в Україну і звинуватить Захід у продовольчій кризі.