Путин не отказался от планов захватить Киев, — генерал ВСУ Наев

Украина, по словам топ-офицера, пользуется успешным контрнаступлением ВСУ на Донбассе, укрепляя рубежи обороны на Киевском направлении.

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Президент России Владимир Путин не отказывался от своего плана по захвату Киева. Об этом предупредил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев.

По его словам, угроза повторного сухопутного наступления ВС РФ на Киев никуда не исчезала. Это связано с тем, что российский президент Владимир Путин не отказывался от своего плана по захвату украинской столицы.

Сергей Наев заверил, что в данный момент командование ВСУ не наблюдает концентрацию личного состава и боевой техники ВС РФ, которые могут быть задействованы для сухопутного наступления на Киев.

"Ситуация на территории Брянской и Курской областей следующая. Там находятся до 5 батальонных тактических групп, которые усилены подразделениям погранслужбы, Сил специальных операций и Росгвардии. Они осуществляют мероприятия по ведению разведки, осуществляют систематические обстрелы из РСЗО, артиллерии и минометов. И на сегодняшний день наши успешные действия на востоке Украины не позволяют врагу нарастить свои силы на этом направлении", — продолжил Сергей Наев в общении с журналистом.

По словам командующего ОС, военно-политическое руководство Украины пользуется успешным продвижением ВСУ на востоке страны, занимаясь укреплением фортификационных сооружений и пограничных рубежей на севере. Сергей Наев признал, что захват Киева является приоритетом в преступных планах Владимира Путина.

"Все зависит от решений Путина и наличия сил и средств. Мы для того, чтобы предотвратить это (наступление на Киев — ред.), делаем все необходимое для укрепления обороны. В этом принимают участие военные администрации и население этих территорий", — резюмировал генерал-лейтенант ВСУ, комментируя возможное новое наступление ВС РФ на Киев.

Стоит отметить, что американский Институт изучения войны ISW проанализировал новые приоритеты Владимира Путина в войне против Украины. По мнению экспертов, Кремлю важнее удержать оккупированные украинские территории на юге, чем укреплять оборонные рубежи на Луганщине.

Также сообщалось, что Минобороны Украины не исключает повторное сухопутное вторжение ВС РФ с территории Беларуси.